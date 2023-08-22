الصحة تحدد معيارين لتوزيع الأدوية على المحافظات

2023/08/22 | 09:56 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

أفادَ وزير الصحة، صالح مهدي الحسناوي، بأن الفترة الأخيرة شهدت تطوراً في جودة الخدمات ونوعيتها.

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وقال الحسناوي، في مؤتمر عقد في قاعة الوزارة امس الاثنين: إن ما تحقق هو جزء من واجب الوزارة ومسؤوليتها، لكن يظل سقف الطموح والاندفاع نحو المنجزات قائماً، بدعم من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، كاشفاً عن أنه ما زالت لدى الوزارة مشاريع كبرى.

وأضاف أن توزيع الأدوية بين المحافظات يكون وفق معياري النسبة السكانية ونوع الحاجة، لافتاً إلى أن الوزارة تستقدم لجاناً طبية من الخارج، وتجري عمليات ناجحة بنسبة تسعين بالمئة، على نفقة الدولة.

بدوره قال الناطق باسم وزارة الصحة، سيف البدر: إن الوزارة افتتحت عدداً من المشاريع الستراتيجية وقدمت خدمات طبية وضماناً صحياً وتعاقدت مع شركات لإدارة المستشفيات الحديثة وتتعاون مع مناشئ محلية وخارجية لتأمين أفضل الأدوية وتقدم دعماً للصناعة الدوائية الوطنية وتواصل جهودها في مكافحة الفساد والمخدرات.