ولادة طفل لطالبة داخل قاعة امتحانية في بغداد

2023/08/22 | 09:56 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

شهدت إحدى القاعات الامتحانية في تربية الرصافة الثالثة، الثلاثاء، حالة ولادة لإحدى الطالبات.

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وقال المتحدث باسم الوزارة كريم السيد في تدوينة تابعها "ناس"، (22 آب 2023)، "هذا الصباح شهد ولادة طفل في داخل قاعة امتحانية في تربية الرصافة الثالثة في أثناء تأدية والدته لامتحانات الدور الثاني".

وأضاف أن "وزارة التربية تبارك هذه الولادة الميمونة، داعين بالصحة والسلامة للجنين ووالدته مثنين على كوادرنا التربوية التي استنفرت إنسانياً من مدير للتربية المديرية والإشراف وإدارة المركز الامتحاني بتقديم المساعدة وتسهيل الولادة".