في حالة نادرة.. ولادة طفل داخل قاعة امتحانية في بغداد- عاجل

2023/08/22 | 10:00 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد



شهدت إحدى القاعات الامتحانية في تربية الرصافة الثالثة ببغداد، اليوم الثلاثاء، (22 آب 2023)، حالة ولادة لإحدى الطالبات.

وقال المتحدث باسم الوزارة كريم السيد في تغريدة له تابعتها "بغداد اليوم"، إنه "هذا الصباح شهد ولادة طفل في داخل قاعة امتحانية في تربية الرصافة الثالثة في أثناء تأدية والدته لامتحانات الدور الثاني.

وأضاف، أن "وزارة التربية تبارك هذه الولادة الميمونة، داعين بالصحة والسلامة للجنين ووالدته، مثنين على كوادرنا التربوية التي استنفرت انسانياً من مدير للتربية المديرية والاشراف وادارة المركز الامتحاني بتقديم المساعدة وتسهيل الولادة.



