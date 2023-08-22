معسكر تدريبي لوطني الصالات في السليمانية

2023/08/22 | 10:25 - المصدر: واع

بغداد - واعيستعد منتخبنا الوطني لكرة الصالات بقيادة المدرب البرازيلي (كاكاو) للدخول في معسكرٍ تحضيري في محافظة السليمانية تأهباً للمشاركة في تصفيات كأس آســيا التي ســتقام في أوزبكستان في تشرين الأول المقبل.وقال المنسق الإعلامي للجنة الصالات والشاطئية عدي صبار في تصريح لصحيفة (الصباح) تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن"السليمانية ستحتضن في يوم السابع والعشرين من الشهر الحالي الوحدة التدريبية الأولى لوطني الصالات بقيــادة المدرب البرازيلي (ريكاردو كاكاو) ومساعده (حسين عبد علي) ومدرب الحراس (مايكل جونتاس بــورت) ومدرب اللياقة( ماريو ادوارد دي اولفر)، مشيراً إلى أن اتحاد اللعبة دعم بشكل لافت المنهاج التحضيري والتجمعات الداخلية والخارجية التي قدمها الطاقم التدريبي ضمن رؤيته للاستحقاق القاري المقبل".وأضاف أن"منتخبنا الوطني لكرة الصالات يواصل تدريباته المكثفة التي تهدف الى رفع الجاهزية البدنية من خلال معسكره الاستعدادي المقام في بغداد حالياً في قاعة نادي الجيش الرياضي قبل التوجه الى محافظة السليمانية والشروع في البروفات الأخيرة قبل خوض غمار المنافسة القارية ".وأوضح أن" الجهاز الفني قرر تغيير وجهة المعسكر التدريبي من البحرين إلى محافظة السليمانية بعد تأخر الجانب البحريني بإصدار سـمات الدخول لوفد منتخبنا، منوهاً بأن منتخبنا سيواصل منهاجه التحضيري عبر خوض مواجهتين تجريبيتين أمام أندونيسيا منتصف أيلول المقبل في الإمارات.