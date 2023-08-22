الرافدين: قروض المشاريع الصغيرة تصل إلى 25 مليون دينار

2023/08/22 | 10:26 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

أعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء، أن قروض المشاريع الصغيرة تصل الى 25 مليون دينار، فيما أشار إلى أن التقديم على القرض يكون عبر فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات.

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وذكر بيان للمصرف، تلقى "ناس" نسخة منه، (22 آب 2023)، أن "قروض المشاريع الصغيرة مخصصة لأصحاب المهن والمحال التجارية والحرفيين وصغار التجار والمتقاعدين وأصحاب المهن الأخرى".

وأضاف أن "مبلغ قروض المشاريع الصغيرة هي 25 مليون دينار ونسبة الفائدة 6 بالمئة بالقسط المتناقص، ومدة تسديد القرض 6 سنوات، من ضمنها 3 أشهر فترة امهال".

وأشار إلى أن "ضمانة القرض تكون بكفالة كفيل موظف مدني أو عسكري من الموطنين رواتبهم لدى المصرف، أو بضمان رهن عقار لصالح المصرف من الدرجة الأولى على أن يغطي قيمته التقديرية مبلغ القرض إضافة الى 25 بالمئة من قيمة القرض".

وأوضح أن "التقديم على القرض يكون عبر فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات".