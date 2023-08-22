4 طرق لاستعادة كلمة سر شبكة ’الواي فاي’ الخاصة بك

2023/08/22 | 10:26 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

يعاني العديد من الأشخاص من صعوبة في استرجاع كلمة السر الخاصة بالواي فاي الخاص بهم في حال النسيان، إلا أن هناك عدة طرق لاسترجاعها؛ سواء من خلال الهواتف أو عبر استخدام أجهزة الكمبيوتر الخاصة، لكن يشترط على الشخص أن يكون قد سجل الدخول إلى هذه الشبكة من قبل لكي يجد الكلمة المخزنة في ذاكرة الجهاز.

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معرفة كلمة سر الواي فاي باستخدام نظام ويندوز

حسب موقع "microsoft" يمكن استرجاع والبحث عن كلمة السر الخاصة بشبكة الواي فاي من خلال نظام التشغيل، للقيام بذلك يجب اتباع بعض الخطوات البسيطة:

اضغط على زر Stat.

ثم توجه إلى خيار لوحة التحكم "Control Panel".

اضغط على شبكة الإنترنت.

ثم اختر الشبكة ومركز المشاركة Network and Sharing Center.

انقر على اسم شبكة الواي فاي التي تبحث عن كلمة مرورها.

انقر على "خصائص لاسلكية ثم على علامة التبويب Security.

ثم اضغط على خيار إظهار الحروف.

البحث عن كلمة السر بـ"ماك أو إس"

في حال كنت من مستخدمي جهاز الماك من شركة آبل يمكنك العثور على كلمة السر الخاصة بهذه الشبكة من خلال اتباع هذه المراحل، حسب ما جاء في موقع "xda-developers":

انقر على "System".

ثم انقر على "كلمات السر".

انقر نقرة مزدوجة على اسم شبكة WI-FI.

ضع علامة صح على "إظهار كلمة السر" (Show Password) لإظهار كلمة المرور.

استرجاع كلمة السر الخاصة بالواي فاي باستخدام الآيفون

لعرض باسورد الواي فاي من خلال هواتف الآيفون التي تشتغل بنظام التشغيل IOS 16 أو الأحدث منه بطريقة بسيطة للغاية ودون الرجوع إلى أي جهاز كمبيوتر:

توجه إلى الإعدادات.

ثم اضغط على خيار واي فاي.

اضغط على اسم WI FI الذي تريد استرجاع كلمة مروره.

بعدها اضغط مطولاً على كلمة السر.

بعد القيام بهذه الخطوات سيظهر لك الرمز السري للواي فاي الذي تريد تذكره، لكن يجب أن تكون قد قمت بتشغيله من قبل على الهاتف وعدم تغييره بعد ذلك؛ وإلا لن تتمكن من العودة إلى كلمة السر الخاصة بك من خلال هذه الخطوات.

هواتف أندرويد واسترجاع كلمة سر الواي فاي

في حال كان هاتفك الخاص يشتغل بنظام التشغيل أندرويد 10 أو الأحدث منه يمكنك من خلال استعادة كلمة السر الخاصة بشبكة الواي فاي الخاصة بك، إلا أنه يجب أن تكون متصلاً بها لكي تتمكن من القيام بهذه الخطوات.

افتح الإعدادات (Settings).

ثم توجه إلى الشبكة والإنترنت (Network & internet).

قد يختلف مسمى هذا التبويب تبعاً للإصدار المستخدم من الأندرويد ونوع الهاتف، ولكن وبشكل عام، توجد إعدادات شبكات الواي فاي في تطبيق الإعدادات تحت عنوان الشبكات (Networks).

بعد الدخول إلى تبويب شبكات الواي فاي، سترى قائمة بشبكات WI FI التي تم الاتصال بها بنجاح مسبقاً، اضغط على اسم الشبكة لرؤية كلمة المرور الخاصة بها.

في الصفحة الخاصة بشبكة WI FI المحددة، اضغط على زر المشاركة (Share)، حيث سيطلب منك الهاتف إدخال معرّف الوجه (Face ID) أو معرّف البصمة (Touch ID) أو رمز PIN لرؤية كلمة المرور.

ستجد كلمة مرور شبكة WI FI ي المطلوبة مدرجة أسفل رمز الاستجابة السريعة الظاهر على الشاشة.