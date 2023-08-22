تصل الى 25 مليوناً.. الرافدين يطلق قروض المشاريع الصغيرة

2023/08/22 | 10:36 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، (22 آب 2023) إطلاق قروض المشاريع الصغيرة لأصحاب المهن والمحال التجارية والحرفيين وصغار التجار تصل الى 25 مليون دينار قيمة القرض الواحد.

وذكر المكتب الإعلامي للمصرف، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "قروض المشاريع الصغيرة لأصحاب المهن والمحال التجارية والحرفيين وصغار التجار والمتقاعدين التي اطلقها المصرف تصل الى 25 مليون دينار عراقي ".

وأضاف أن "مبلغ القرض 25مليون دينار ونسبة الفائدة 6 بالمئة بالقسط المتناقص ومدة تسديد القرض 6 سنوات ومن ضمنها 3 اشهر فترة امهال" مشيرا الى أن "ضمانة القرض يكون بكفالة كفيل موظف مدني او عسكري من الموطنين رواتبهم لدى المصرف او بضمان رهن عقار لصالح المصرف من الدرجة الأولى على ان يغطي قيمته التقديرية مبلغ القرض إضافة الى 25 بالمئة من قيمة القرض".

ولفت البيان الى ان "التقديم على القرض يكون عبر فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات".



