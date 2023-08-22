ضبط 40 كغ من الهيرويين في الأنبار

2023/08/22 | 10:40 - المصدر: الفرات نيوز

الاستخبارات العسكرية تضبط كمية كبيرة من المخدرات بنحو ( ٤٠ ) كيلو من مادة الهيروين في محافظة الأنبار

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من خلال عملية استباقية وجهد استخباري مميز ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لقسم قيادة عمليات الجزيرة التابع الى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتنسيق مع قوة من سرية إستطلاع القيادة تم ضبط كمية كبيرة من المخدرات بنحو ( ٤٠ ) كيلو غرام من مادة الهيروين ( heroin ) المخدرة في صحراء الشامية منطقة الجمسة التابعة الى محافظة الأنبار، وقد تم التعامل مع المضبوطات حسب السياقات المعمول بها.

إعلام مديرية الاستخبارات العسكرية

٢٢ آب ٢٠٢٣