الدوري الإيطالي.. ميلان يضرب بقوة وتورينو يتعادل سلباً مع كالياري

2023/08/22 | 10:40 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

خُتمت مساء أمس الأثنين (21 آب 2023)، الجولة الأولى من الدوري الإيطالي بمواجهتين أحدهما بين ميلان و بولونيا والأخرى بين تورينو ومضيفه نادي كالياري.

وفاز ميلان على مستضيفه بولونيا، بنتيجة (2-0)، على ملعب ريناتو دال آرا، في ختام لقاءات الجولة الأولى من الدوري الإيطالي.

وافتتح أوليفيه جيرو النتيجة في الدقيقة 11، فيما سجل الوافد الجديد كريستيان بوليسيتش الهدف الثاني بالدقيقة 21.

وبهذا الفوز، حصد ميلان أول 3 نقاط ليحتل المركز الخامس، فيما ظل بولونيا دون نقاط في المركز الـ18.

فيما خيم التعادل السلبي على اللقاء الذي حل فيه كالياري ضيفا على تورينو اليوم الإثنين، ضمن الجولة الافتتاحية لدوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وعلى ملعب (تورينو الأولمبي الكبير)، فشل الفريقان في فك شفرة الشباك على مدار الـ90 دقيقة، ليكتفيا في بداية مسيرتهما بحصد نقطة.

وبهذه النتيجة، يحتل "التورو" المركز الـ11 ، بينما يأتي كالياري في المركز العاشر مؤقتا،



