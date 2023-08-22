2023/08/22 | 10:45 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

نشر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء (22 آب 2023)، احصائية "صادمة" لحالات الزواج والطلاق خلال تموز الماضي.

وقال المجلس في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "خلال شهر تموز الماضي 2023، تم تسجيل 5808 حالة طلاق في عموم البلاد، باستثناء محافظات إقليم كردستان العراق الثلاث، وهو ما يعني حصول قرابة 193 حالة طلاق يومياً في المحاكم العراقية، وبالتالي 8 حالات في الساعة الواحدة".

كما سجلت المحاكم خلال الشهر ذاته 22731 عقد زواج، وصدّقت 4047 عقداً آخر، بحسب البيان.











