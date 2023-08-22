بينها العراق.. 8 دول عربية اكبر مستوردة للبصل الهندي

2023/08/22 | 10:50 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ فرضت الهند رسوم جمركية بنسبة 40% على صادرات البصل في محاولة منها لتهدئة الأسعار المحلية المتزايدة، وأثار هذا الإعلان مخاوف في بعض الدول الخليجية باعتبارها الدول الأكثر استيرادا لتأمين إمدادات كافية من الخضار .

وقالت الهند أكبر دولة مصدرة للبصل في العالم إن: الرسوم الجمركية تصب في مصلحة العامة وستظل سارية حتى 11 كانون الأول المقبل.

وبحسب المديرية العامة للإحصاء والتجارة الهندية فان، الامارات تعتبر أكثر الدول العربية إستيرادا للبصل الهندي 97.3 مليون دولار، تليها بالمرتبة الثانية قطر و بمقدار 21 مليون دولار، وتأتي عمان بالمرتبة الثالثة بمقدار 15.9 مليون دولار، وبعدها الكويت رابعا بمقدار 12 مليون دولار، ويأتي العراق خامسا بمقدار 9.4 ملايين دولار، وفي حين حلت السعودية سادسا بمقدار 7.2 ملايين دولار، وجاءت البحرين سابعا بمقدار 7.1 ملايين دولار، وتاتي لبنان ثامنا بمقدار 40 الف دولار.