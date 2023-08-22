2023/08/22 | 11:00 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أغلق المؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية مرتفعا للجلسة الثانية على التوالي، الثلاثاء، مع صعود أسهم البنوك في ظل قفزة في عوائد السندات وكذلك الأسهم المرتبطة بصناعة الرقائق التي اقتفت أثر نظيراتها ببورصة وول ستريت. وارتفع المؤشر نيكي 0.92 بالمئة ليغلق عند 31856.71 نقطة. ومن بين 225 سهما على المؤشر ارتفع 185 وتراجع 35 […]

ظهرت المقالة نيكي يرتفع للجلسة الثانية بدعم من أسهم البنوك والرقائق أولاً على ايرث نيوز.