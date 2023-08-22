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وكالة شؤون الشرطة تعلن عن حصيلة واجباتها في عدد من المحافظات

وكالة شؤون الشرطة تعلن عن حصيلة واجباتها في عدد من المحافظات
وكالة شؤون الشرطة تعلن عن حصيلة واجباتها في عدد من المحافظات
2023/08/22 | 11:20 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلنت وكالة شؤون الشرطة، اليوم الثلاثاء، عن حصيلة واجباتها في عدد من المحافظات. وادناه الحصيلة: ▪️القبض على (3) متهمين وفق مواد قانونية مختلفة ،وضبط سلاح نوع مسدس 9 ملم واطلاقات عدد 5 في محافظة واسط . ▪️القبض على مطلوبين إثنين ومخالف يحمل مواد مخدرة ضمن سيطرتين رئيسة في محافظة بابل   ▪️خلال عملية […]

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