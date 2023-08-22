2023/08/22 | 11:20 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلنت وكالة شؤون الشرطة، اليوم الثلاثاء، عن حصيلة واجباتها في عدد من المحافظات. وادناه الحصيلة: ▪️القبض على (3) متهمين وفق مواد قانونية مختلفة ،وضبط سلاح نوع مسدس 9 ملم واطلاقات عدد 5 في محافظة واسط . ▪️القبض على مطلوبين إثنين ومخالف يحمل مواد مخدرة ضمن سيطرتين رئيسة في محافظة بابل ▪️خلال عملية […]

ظهرت المقالة وكالة شؤون الشرطة تعلن عن حصيلة واجباتها في عدد من المحافظات أولاً على ايرث نيوز.