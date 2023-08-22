بانتظار توقيع السوداني.. تخصيص 850 مليون دينار لإعادة تأهيل الملاعب استعداداً لدوري المحترفين

2023/08/22 | 11:30 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن تخصيص مبلغ 850 مليون دينار لاعادة تأهيل الملاعب العراقية لاحتضان دوري المحترفين الموسم المقبل، بضمنها ملاعب إقليم كوردستان، فيما بيّن أن إجراءات المباشرة تنتظر موافقة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وقال عضو اتحاد الكرة، الناطق الإعلامي أحمد عودة الموسوي، لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد قدم دراسة وافية عن تأهيل الملاعب في عموم العراق بضمنها ملاعب اقليم كوردستان التي ستقام عليها مباريات دوري المحترفين".

وأضاف الموسوي أن "قيمة المبلغ الذي تم تحديده يبلغ 850 مليون دينار عراقي"، مبينا ان "جميع الموافقات حصلت وبانتظار توقيع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عليها وسيتم بعدها البدء في عملية التنفيذ مباشرة".

واشار الموسوي الى ان "شركات أجنبية ستقوم بالتنفيذ حيث تم الاتفاق مع شركات تركية لإعادة تأهيل الملاعب وإظهارها بالمظهر الجديد".

واوضح ان "عملية التأهيل تشمل قلع الارضيات بالكامل بضمنها منظومات الري والسقي والمرشات وتصريف المياه وزرع الأرضيات بعشب عال المستوى وغيرها".

وبيّن ان "الاتحاد وضع دراسة وافية حول مشروع اعادة تأهيل الملاعب إذ حدد شمول الملاعب البارزة بالتأهيل وفق جدول ليكون إنجاز الملاعب بشكل متعاقب وتدريجي لتستمر ديمومة المنافسات للأنشطة الكروية".