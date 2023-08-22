ضبط 40 كيلوغراماً من الهيرويين في محافظة الأنبار

2023/08/22 | 11:31 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الثلاثاء، ضبط 40 كيلوغراما من الهيرويين في الأنبار.

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وذكر اعلام المديرية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (22 آب 2023) أنه "من خلال عملية استباقية وجهد استخباري مميز ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لقسم قيادة عمليات الجزيرة التابع الى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتنسيق مع قوة من سرية استطلاع القيادة تم ضبط كمية كبيرة من المخدرات بنحو (40) كيلوغراما من مادة الهيرويين (Heroin) المخدرة في صحراء الشامية منطقة الجمسة التابعة الى محافظة الأنبار".

واضاف، انه "تم التعامل مع المضبوطات حسب السياقات المعمول بها".