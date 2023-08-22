ضبط نحو 40 كغم من مادة الهيروين في الأنبار

2023/08/22 | 11:45 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء (22 آب 2023)، ضبط كمية كبيرة من المخدرات بنحو 40 كيلو من مادة الهيروين في محافظة الأنبار.

وذكرت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "من خلال عملية استباقية وجهد استخباري مميز ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لقسم قيادة عمليات الجزيرة التابع الى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتنسيق مع قوة من سرية إستطلاع القيادة تم ضبط كمية كبيرة من المخدرات بنحو 40 كيلو غرام من مادة الهيروين ( Heroin ) المخدرة في صحراء الشامية منطقة الجمسة التابعة الى محافظة الأنبار".

وأشارت الى أنه "تم التعامل مع المضبوطات حسب السياقات المعمول بها".



