مواجهات مهمة للأندية العربية في ملحق دوري أبطال آسيا

2023/08/22 | 12:16 - المصدر: العربي الجديد

تقام الثلاثاء 8 مباريات مهمة في إطار الملحق الفاصل في مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2023-2024، 4 منها في منطقة الغرب، و4 في منطقة الشرق.

أبرز مباريات الملحق، مباراة العربي القطري الذي سيقابل ضيفه أيه جي أم كي الأوزبكي، والوكرة القطري ونافباهور الأوزبكي، وفي مقدمة مباريات الملحق لمنطقة الغرب يقابل النصر السعودي بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو والسنغالي ساديو ماني، شباب الأهلي دبي الإماراتي، وتراكتور الإيراني مع الشارقة الإماراتي.

وضمن مباريات منطقة الشرق، يبرز لقاء بين لي مان من هونغ كونغ وحامل اللقب أوراوا ريد دايموندز الياباني. ويلتقي إينشيون يونايتد الكوري الجنوبي هايفونغ الفيتنامي، وكذلك لقاء زهيجيانغ الصيني وبورت التايلاندي، وشنغهاي بورت الصيني مع باثوم يونايتد التايلاندي.

وتشهد النسخة الـ21 من البطولة بنظامها الحديث، الانتقال للمرة الأولى من موسم الربيع إلى الخريف، لتقام بالمواعيد الجديدة من فصل الخريف إلى الربيع، إذ تمتد مواعيد البطولة من شهر سبتمبر/ أيلول 2023 ولغاية مايو/ أيار 2024.

توزيع مستويات الأندية

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم توزيع مستويات الأندية المشاركة في قرعة دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2023-2024، المقررة الخميس.

وتشهد القرعة تقسيم الأندية المشاركة على 10 مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة أربعة أندية، إذ تُوزَّع أندية منطقة غرب آسيا على المجموعات من الأولى وحتى الخامسة، فيما تُقسَّم أندية الشرق على المجموعات من السادسة ولغاية العاشرة. ومن بين 40 نادياً يتنافس في دور المجموعات، فقد حُدِّد بالفعل 32 متنافساً، فيما ستُحدَّد المقاعد الثمانية الباقية من خلال 8 مباريات في الدور التمهيدي الفاصل.

وينص نظام القرعة على عدم وجود فريقين من ذات الدولة في المجموعة نفسها. وستشهد منافسات منطقة الغرب وجود 4 أندية بطلة سابقة، هي: نادي الهلال السعودي ومواطنه الاتحاد والعين الإماراتي والسد القطري، إذ تتطلع هذه الأندية إلى استعادة العرش القاري.

أما منطقة الشرق، فتشتمل قائمة الأندية المشاركة في دور المجموعات على الأندية البطلة السابقة: جيونبوك هيونداي موتورز وأولسان هيونداي وبوهانغ ستيلرز من كوريا الجنوبية، فيما يتعين على حامل اللقب أوراوا ريد دايموندز الياباني أن يتخطى عقبة نادي لي مان من هونغ كونغ الصين في الدور التمهيدي، قبل أن يتمكنا من الشروع في رحلتهما ضمن طموح الفوز بلقب البطولة للمرة الرابعة.

وفي منطقة الغرب جاء السد القطري في المستوى الأول، إلى جانب كل من: الاتحاد السعودي، بيرسيبوليس الإيراني، باختاكور الأوزبكي، الهلال السعودي.

وضم المستوى الثاني، الدحيل القطري بجانب كل من سيباهان الإيراني، ناساف الأوزبكي، الفيحاء السعودي، ناساجي مازاندران الإيراني، وضم المستوى الثالث: الفيصلي الأردني، الاستقلال (طاجيكستان)، القوة الجوية (العراق)، آهال (تركمانستان)، مومباي سيتي (الهند). وجاء في المستوى الرابع: العين الإماراتي، النصر السعودي أو شباب الأهلي (الإمارات)، تراكتور الإيراني أو الشارقة الإماراتي، العربي القطري أو أجمك الأوزبكي، الوكرة القطري أو نافباهور الأوزبكي.

وفي منطقة الشرق ضم المستوى الأول كلاً من: أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، يوكوهاما مارينوس الياباني، وهان ثري تاونز الصيني، بوريرام يونايتد التايلاندي، جيونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي.

وجاء في المستوى الثاني: فينتفوريت كوفو الياباني، شاندونغ تايشان الصيني، بانكوك يونايتد التايلاندي، بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي، كاوازاكي فرونتال الياباني.

وفي المستوى الثالث: هانوي (فيتنام)، كايا إيلويلو (الفيليبين)، جوهور دار التعظيم (ماليزيا)، ملبورن سيتي (أستراليا)، ليون سيتي سايلرز (سنغافورة).

أما المستوى الرابع، فضمّ كيتشي (هونغ كونغ)، إينشيون يونايتد (كوريا الجنوبية) أو هايفونج (فيتنام)، أوراوا ريد دايموندز (اليابان) أو لي مان (هونغ كونغ)، زيجيانغ (الصين) أو بورت (تايلاند)، شنغهاي بورت (الصين) أو باثوم يونايتد (تايلاند).

وفي نهاية دور المجموعات، يتأهل إلى دور الـ16 الأندية الحاصلة على المركز الأول في المجموعات العشر، إلى جانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني في كل منطقة، وتقام منافسات الأدوار الإقصائية من شهر فبراير/ شباط ولغاية شهرإبريل/ نيسان من العام القادم، على أن تُلعب مباراتا الدور النهائي يومي 11 و18 مايو/أيار 2024.