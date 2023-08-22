منتخب ميسان يضمن تأهله الى الدور الثاني من بطولة الجمهورية

2023/08/22 | 12:20 - المصدر: واع

ميسان - واع - شذى السوداني

تأهل منتخب ميسان لكرة القدم الى الادوار النهائية لبطولة الجمهورية بكرة القدم .

وقال المنسق الاعلامي لمنتخب ميسان احمد الحلفي لوكالة الانباء العراقية (واع) ان "البطولة أقيمت حسب المناطق حيث لعب منتخب ميسان ضمن مجموعة المنطقة الجنوبية والتي ضمت منتخبات (واسط وذي قار والبصرة )"، مبينا ان "منتخبنا لعب ثلاث مباريات، الاولى كانت في ميسان وعلى ملعب الميمونة ، فاز في الاولى على منتخب البصرة باربعة اهداف مقابل هدفين، وفي الثانية خسر من منتخب واسط بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقين في واسط ملعب الكوت الاولمبي، وفاز في الثالثة على منتخب ذي قار بثلاثة اهداف مقابل لا شيء ".

وأضاف "بهذا الفوز ضمن منتخب ميسان تأهله الى الدور القادم بعد ان حل بالمركز الثاني بعد منتخب واسط ".

واوضح ان "الاتحاد الفرعي في ميسان بذل جهوداً كبيرة في اعداد منتخب المحافظة ووفر كل مستلزمات نجاحه والتي تكللت بصعوده الى الدور الثاني من البطولة".