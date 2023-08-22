قرابة 3 مليارات دولار صادرات إيران إلى العراق خلال 4 أشهر

2023/08/22 | 12:25 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ صرّح مدير مكتب الشؤون العربية والافريقية في منظمة تنمية التجارة الإيرانية، فرزاد بيلتن، يوم الثلاثاء، أن بلاده قامت بتصدير سلع وبضائع إلى العراق بقيمة مالية تصل إلى قرابة 3 مليارات دولار أمريكي خلال الأربعة الأشهر الأول من العام الإيراني الحالي.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها مع هذا المسؤول وكالة "مهر" شبه الرسمية الإيرانية، حول الوضع التجاري بين إيران والعراق.

قال فرزاد بيلتن خلال المقابلة إن "صادرات إيران إلى العراق خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الإيراني الحالي، بلغت حوالي 2 مليار 927 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة قدرها 541 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ويظهر نموا بنحو 23%".

وأردف بالقول، إنه "خلال الفترة المذكورة بلغت واردات إيران من العراق نحو 66 مليون دولار، أي انخفض بنسبة 16% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي".

ووفقا لبيلتن فإن "حجم التبادل التجاري بين إيران والعراق خلال الأشهر الأربعة من العام الحالي بلغ نحو مليارين و993 مليون دولار".

وتوقع المسؤول الإيراني، أن "تصل صادرات إيران إلى العراق إلى 10.5 مليار دولار حتى نهاية العام الحالي".

وتطرق بيلتن إلى البضائع التي تم تصديرها إلى العراق وقال، إنه "خلال هذه الفترة، تم تصدير الغاز الطبيعي حوالي 620 مليون دولار، والحديد والصلب حوالي 350 مليون دولار، والأسمنت حوالي 50 مليون دولار، والطماطم حوالي 70 مليون دولار، والبيض بقيمة 60 مليون دولار، والركاز بقيمة 30 مليون دولار إلى العراق".

وحول تصدير المنتجات الزراعية، ذكر المشؤول الإيراني، بأن "حصة المنتجات الزراعية في البضائع التي تم تصديرها من إيران إلى العراق خلال 4 أشهر من العام الحالي بلغت نحو 350 مليون دولار، أي نحو 10% من إجمالي صادرات البلاد إلى السوق المذكورة".

وتطرق المسؤول إلى زيادة حجم التجارة مع العراق، وقال إن "أهم الحلول هي التجارة بناء على العقود المكتوبة والرسمية، فضلا عن وجود معلومات مفصلة ودقيقة عن قوانين وأنظمة التجارة العراقية، وخاصة مايتعلق بحالات الحظر وقيود الاستيراد لهذا البلد".

وتابع بالقول إن "تبادل العملات عبر الطرق الرسمية والتأكد على مصداقية الأطراف التجارية وأخيراً البدء بالإنتاج المشترك في العراق من متطلبات أخرى لنمو التجارة مع العراق".