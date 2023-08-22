بنسبة 228%.. ارتفاع مبيعات مزاد العملة العراقي

2023/08/22 | 12:25 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت المبيعات النقدية في مزاد البنك المركزي العراقي للعملة الصعبة، اليوم الثلاثاء، بنسبة 228% مقارنة بيوم امس الاثنين.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع، اليوم، خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 196 مليونا و 599 الفا و621 دولارا غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبذات السعر لكل دولار بشكل نقدي.

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) حيث بلغت 127 مليوناً و 587 الفاً و 621 دولاراً، فيما بلغت المبيعات النقدية 71 مليونا و13 ألف دولار مرتفعة بنسبة 228%، مقارنة بيوم أمس الاثنين التي بلغت 21 مليونا و650 ألف دولار.

وأشار مراسلنا، إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 9 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 16 مصرفاً، فيما كان إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 120 شركة.