ما حقيقة تعرض سلوان موميكا للضرب من ملاكم؟ (فيديو)

2023/08/22 | 12:25 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

انتشر فيديو عبر منصة "تيك توك" يظهر سلوان موميكا، حارق القرآن في السويد يتعرض للضرب من ملاكم قيل إنه عراقي الجنسية، فما حقيقة هذا الفيديو؟

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وفي الفيديو (انقر هنا لمشاهدته) يظهر الشاب وهو يرتدي قفازات الملاكمة ويلكم موميكا على وجهه، ويطلب منه الرد بتوجيه اللكمات إليه.

لكن موميكا حذره من عواقب الاعتداء عليه، قبل أن يفر هاربا على وقع ضحكات أشخاص تجمعوا في المكان.

وفي فيديو آخر منشور على "تيك توك" (انقر هنا لمشاهدته) يظهر الملاكم وهو يصور نفسه أمام أحد مراكز الشرطة في السويد، ويقول: "أنا وسلوان اتفقنا على أن نتعارك".

بدوره، نشر موميكا فيديو (انقر هنا لمشاهدته) يمكن فيه سماع الملاكم وهو يقول له "تلعب؟"، ليرد موميكا: "لا، لا ألعب.. دير بالك لا تقرب".

فهل هذا الفيديو متفق عليه من قبل موميكا لحصد المشاهدات؟

يذكر أن موميكا يحصد عددا كبيرا من المشاهدات التي ينشرها عبر حسابه على "تيك توك" والتي يقوم فيها بحرق القرآن.

وأحرق الأخير نسخة من المصحف الشهر الماضي أمام المسجد الرئيسي في ستوكهولم، كما نظم تظاهرة أمام السفارة العراقية في ستوكهولم في يوليو، وقال إنه سيحرق فيها نسخة من المصحف، لكنه لم يفعل ذلك.

وأفادت وكالة الأنباء السويدية بأن موميكا لديه تصريح بالإقامة المؤقتة في السويد تنتهي عام 2024، وأن وكالة الهجرة السويدية تنظر في قضيته الآن.

"RT"