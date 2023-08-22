العراق وتركيا يبحثان العلاقات الثنائية بقطاع النفط والطاقة

2023/08/22 | 12:30 - المصدر: واع

بغداد-واعبحث وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم الثلاثاء، مع وزير الطاقة والموارد الطبيعية في الجمهورية التركية ألب أرسلان بيرقدار، العلاقات الثنائية بقطاع النفط والطاقة.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، أن"وزير النفط حيان عبد الغني، استقبل اليوم وزير الطاقة والموارد الطبيعية في الجمهورية التركية ألب أرسلان بيرقدار" .وأضاف أنه"جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية في قطاع النفط والطاقة وسبل تعزيز مجالات التعاون المشترك".