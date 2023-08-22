محافظ الديوانية يكشف حجم الموازنة المخصصة للمحافظة

2023/08/22 | 12:36 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - الديوانية

أكد محافظ الديوانية ميثم عبد الاله الشهد، اليوم الثلاثاء (22 آب 2023)، أن موازنة العام الحالي تبلغ 347 مليار دينار.

وقال الشهد في مؤتمر صحفي تابعته "بغداد اليوم"، إن "موازنة العام الحالي تبلغ 347 مليار دينار".

واكد أنه "لم يرشح للانتخابات القادمة، وأن المشاريع و موارد الدولة بعيدة عن الدعاية الانتخابية"، مبيناً أن "قسم الجودة وضع خطة لتقييم مدراء الدوائر و رؤساء الاقسام بالمحافظة".

وفي وقت سابق، أكد الشهد بتصريح صحفي أن المحافظة لم تردها أرقاماً دقيقة عن موازنتها، لكن نأمل أن تكون كافية للخدمات والمشاريع لعام 2023 في المحافظة.

وبيّن، أنه "تم التركيز في إعداد المشاريع لهذا العام على إكمال البُنى التحتية لبعض الأقضية والنواحي، وهناك قسم من الموازنة للطرق الريفية وكذلك للبنايات التي تحتاجها الدوائر لأداء أعمالها"، منبّهاً إلى "عدم وجود أعمال إكساء وتبليط الأرصفة في مناطق تفتقر للبُنى تحتية".

وتابع، أنه "بالإضافة إلى المشاريع في الموازنة المُقبلة، والمشاريع النوعية الموجودة في الأمن الغذائي، نعمل وفق الممكن وما متوفّر من أموال بمساعدة الجهد الخدمي وإيرادات البلدية لتطوير واقع المدينة الخدمي والعُمراني".







