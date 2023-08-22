العراق موعود ببشائر السماء.. مؤشرات أمطار الموسم المقبل

2023/08/22 | 12:36 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

عدّ المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم الثلاثاء (22 آب 2023)، أحترار مياه الجزء الغربي من بحر العرب، مؤشرًا جيدًا وداعمًا للرطوبة المدارية للموسم المقبل.

وقال عطية في إيضاح تابعته "بغداد اليوم"، إن "أحترار مياه الجزء الغربي من بحر العرب مؤشر جيد وداعم للرطوبة المدارية للموسم المقبل، حين تتزامن مع عبور منخفضات جوية من اوروبا او البحر المتوسط".

وأضاف، أن "مؤشر ارتفاع وانخفاض حرارة مياه المحيط الهندي يعبر عنه بثنائية قطبية الهندي (IOD) وهي الآن بمرحلتها الموجبة (+IOD) وتعتبر عامل ايجابي للأمطار في العراق وشبه الجزيرة وكذلك شرق افريقيا”.

وبيّن، أنه "يحدث تطرف للرياح الغربية في هذا الجزء وتتحول الى شرقيات جاذبة للرطوبة من سواحل استراليا نحو شرق افريقيا".



