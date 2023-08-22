موظفو بلدية الديوانية يستنكرون الاعتداء عليهم: هذه مطالبنا

2023/08/22 | 12:36 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - الديوانية

استنكر موظفو بلدية الديوانية، اليوم الثلاثاء (22 آب 2023)، الاعتداءات والاساءات التي تطال الموظفين والمسؤولين داخل المديرية.

وقال موظفو البلدية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "ندين ونستنكر الهجمة التي تعرضت لها بلدية الديوانية، ومن منطلق الشعور بالمسؤولية وحفظ هيبة الموظفين نطالب بتعزيز القوة الأمنية في مديرية بلدية الديوانية".

وأضاف أن "الموظفين طالبوا بعدم دخول سيارات المسؤولين داخل كراج البلدية، بالإضافة الى ضرورة تفعيل دور النافذة الواحدة".

وطالب موظفو البلدية بحسب البيان، "عمل باجات للموظفين كافة، وان يلغى مكان المزايدات من ديوان البلدية".

وأمس الاثنين، أفاد مصدر محلي، بقيام مجموعة من الأشخاص بالتجاوز والاعتداء على مدير بلدية الديوانية داخل مكتبه، وذلك بعد رفض الأخير إبقاء تجاوز أحد المستأجرين لأملاك البلدية.

المصدر أبلغ وكالة "بغداد اليوم"، أن "خمسة أشخاص أقدموا على التجاوز والاعتداء على مدير بلدية الديوانية داخل مكتبه بعد رفضه إبقاء تجاوز أحد المستأجرين على التصميم الأساسي عقب مطالبة صاحب الموقع المستأجر من البلدية برفع التجاوز.

وأضاف، أن "الاشخاص الخمسة قاموا أيضا بالتجاوز والإعتداء على عدد من موظفي البلدية أثناء الدوام الرسمي".

وعلى إثر ذلك، تدخلت القوات الأمنية لتعتقل عددًا منهم وايداعهم التوقيف ورفع دعاوى قضائية ضدهم، وفق ما أكد المصدر.





tPZatiCHz0Q