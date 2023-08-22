2023/08/22 | 13:00 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أفادت دائرة التحقيقات في الهيئة اليوم الثلاثاء، بتنفيذ خمس عمليَّات ضبطٍ لحالات مغالاةٍ بالأسعار وشبهات فسادٍ وتلاعب وتزوير في عددٍ من الدوائر في الديوانيَّة. الدائرة أشارت إلى أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة، الذي انتقل إلى بلديَّة قضاء البدير، تمكَّن بعد القيام بأعمال التحرّي والتدقيق وضبط الأوليَّات من كشف مغالاةٍ في […]

ظهرت المقالة النزاهة تضبط تزويراً ومخالفات في عدد من دوائر الديوانية أولاً على ايرث نيوز.