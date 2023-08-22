2023/08/22 | 13:00 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ حذر المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان اليوم الثلاثاء، من حصول ارتفاع خطير بإعداد حالات الطلاق.وقال نائب رئيس المركز حازم الرديني في بيان تلقته ايرث نيوز، انه “سبق وان حذرنا من تفاقم هذه الظاهرة بشكل كبير خلال السنوات الخمس الماضية وقدمنا عدة مقترحات لعلاجها، الا انه ليس هناك أي استجابة من قبل الحكومة ومن خلال […]

ظهرت المقالة القادم اسوء.. مركز حقوقي يحذر من الارتفاع الخطير بمعدل حالات الطلاق أولاً على ايرث نيوز.