القبض على 11 متهماً بتهريب العملة في أربيل

2023/08/22 | 13:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء (22 آب 2023) القبض على 11 متهماً بتهريب العملة والمضاربة بالأسعار في أربيل.

وذكر الجهاز في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "استنادا إلى توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، واستكمالًا لسلسلة عمليات جهاز الأمن الوطني في ملاحقة مهربي العملة والمضاربين بالأسعار وبعد جهود استخبارية دقيقة وعلى ضوء اعترافات الملقى القبض عليهم سابقاً في بغداد والمتضمنة وجود مجموعة من المهربين والمضاربين بالعملة في إقليم كردستان".

وأضاف أن "تنسيق العالي جرى مع حكومة الإقليم وتم على إثره إلقاء القبض والتحقيق المشترك مع المتهمين البالغ عددهم (١١) متهماً بعد استحصال الموافقات القضائية من المحاكم المختصة في بغداد وأربيل".

وأشار البيان الى انه "تم تدوين أقوال المتهمين أصولياً وأحيلوا إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفق القانون".

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه، في وقت سابق بلاحقة المضاربين ومهربي العملة في العراق.

وشدد على ضرورة العمل ضمن منظومة متكاملة ومتواصلة بين الأجهزة المعنية بالجريمة الاقتصادية واستمرار ملاحقة المضاربين ومهربي العملة، والمتهربين من دفع الكمارك والضرائب.

وفي مجال الإجراءات التنفيذية الاحترازية، وجّه رئيس مجلس الوزراء بدراسة نشر نقاط تفتيش متحركة أو ثابتة، على الطرق الرئيسة الرابطة بالمنافذ الحدودية، من أجل الحد من مناقلة أو تهريب السلع والبضائع غير المرسّمة، التي تلحق الضرر بالاقتصاد العراقي عبر دخولها غير الشرعي للبلاد.