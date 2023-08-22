الرجاء المغربي يتحدى أزمته المالية ويضم المهاجم العراقي أيمن حسين

2023/08/22 | 13:06 - المصدر: العربي الجديد

ما زال نادي الرجاء المغربي يواصل تدعيم صفوفه بلاعبين وازنين، بغرض استعادة هيبته ولمعانه في الاستحقاقات المقبلة، بعد مسار "كارثي" في مسابقة بطولة الدوري المحلي، الموسم الماضي.

وانضم المهاجم العراقي أيمن حسين إلى نادي الرجاء الرياضي في فترة الانتقالات الصيفية، قادماً إليه من الجزيرة الإماراتي، بموجب عقد يمتد موسمين، لينضاف بذلك إلى عدد من اللاعبين، الذين جلبهم "الفريق الأخضر"، منذ انتخاب محمد بودريقة رئيساً له، قبل 3 أشهر، ويتعلق الأمر بآدم النفاتي من الجيش الملكي، وعبد الله خفيفي من أم صلال القطري، وهاشيم دومينغو من ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي، ويوسف بلعمري من الفتح الرباطي، ومهدي مباريك على سبيل الإعارة من العين الإماراتي، والمصري عمرو وردة. إضافة إلى تمديد عقد حارسه أنس الزنيتي لمدة عامين.

ووفقاً لما كشفه مصدر من الرجاء الرياضي لـ "العربي الجديد"، الثلاثاء، عن أن إدارة النادي "الأخضر" أوفدت مندوباً خاصاً إلى العراق من أجل التوقيع للاعب أيمن حسين بشكل رسمي، بعد الاتفاق النهائي على بنود العقد كافة، بما في ذلك الجانب المالي، في انتظار التحاقه بتدريبات الرجاء الرياضي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف المصدر نفسه أن التعاقد مع المهاجم العراقي أيمن حسين يأتي في إطار تدعيم صفوف "الفريق الأخضر" بلاعبين مؤهلين لتقديم المنتظر منهم وتحقيق الأهداف المسطرة، ولا سيما أن صاحب الـ27 سنة يملك خبرة كبيرة، بعدما لعب لأندية عربية قوية كالصفاقسي التونسي وأم صلال والمرخية القطريين.

ورغم الأزمة المالية التي يعاني منها نادي الرجاء الرياضي، منذ الموسم الماضي، حيث بلغت مديونيته 10 ملايين دولار، قبل أن تنجح إدارته الحالية في خفضها بنسبة 20% حتى الآن، فإن ذلك لم يمنع الرئيس محمد بودريقة من إبرام تعاقدات وازنة كلفت خزينة النادي 800 ألف دولار، إضافة إلى تسديد 1.2 مليون دولار في ملفات نزاعات عدد من اللاعبين، بهدف رفع عقوبة المنع، وبالتالي السماح لنادي الرجاء بقيد لاعبيه الجدد.