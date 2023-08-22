2023/08/22 | 13:10 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ يأمل علماء الفلك أن يتم اليوم تلقي الرد من كائنات فضائية على رسالة أُرسلت إلى الفضاء قبل 40 عاما، ما قد يثبت وجود حياة خارج كوكب الأرض. ففي 15 أغسطس 1983، استخدم الأستاذان ماساكي موريموتو وهيساشي هيراباياشي هوائيا في جامعة ستانفورد بالولايات المتحدة لإرسال موجة من الإشارات اللاسلكية إلى الكون. وتتألف الرسالة من […]

ظهرت المقالة علماء “يتوقعون وصول رد من كائنات فضائية اليوم” على رسالة عمرها 40 عاما! أولاً على ايرث نيوز.