إنطلاق معرض أربيل الدولي للعقارات وهيئة استثمار كوردستان: يمكننا تصدير مواد للبناء

2023/08/22 | 13:15 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شهدت مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، افتتاح معرض دولي للعقارات بمشاركة العشرات من الشركات المحلية والاجنبية، فيما أبدت هيئة استثمار الإقليم سعيها لزيادة الرأس المال الأجنبي في كوردستان وتخفيض أسعار الخدمات في المشاريع السكنية المقدمة للمواطنين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن مدينة أربيل شهدت انطلاق فعاليات معرض أربيل الدولي للعقارات ابتداءً من اليوم ولغاية 25 من الشهر الجاري بمشاركة 250 شركة محلية استثمارية وعقارية من (إقليم كوردستان وشركات محلية أخرى من العراق) وشركات عالمية تمثل 15 دولة.

وفي كلمة له خلال حفل انطلاق فعاليات معرض اربيل الدولي للعقارات بنسخته الرابعة قال رئيس هيئة الاستثمار في اقليم كوردستان محمد شكري، "لقد شهد الاستثمار العقاري في اقليم كوردستان تقدما جيدا جدا في السنوات القليلة الماضية ومنذ بداية تأسيس هيئة الاستثمار ولغاية اليوم طرأ تغيير كبير على قطاع الاستثمار السكني في إقليم كوردستان وتغير مظهر المدن".

ووفقا لرئيس لجنة الاستثمار، فإن تطوير القطاع السكني في العملية الاستثمارية "ساعد على تطوير وتغيير القطاعات الاستثمارية الأخرى في إقليم كوردستان"، مردفا بالقول "اليوم، نحن كإقليم كوردستان نستطيع الاعتماد على أنفسنا بطرق عديدة، خاصة في مجال البناء".

وعن إنتاج حديد التسليح المستخدم في البناء قال محمد شكري "الآن لدينا العديد من المصانع في اقليم كوردستان، وهي تسد الاحتياجات المحلية ونستطيع تسويق المنتج الى باقي مناطق العراق وتصديره إلى دول الإقليم وبجودة عالية، وكذلك الأسمنت لدينا عدد من المصانع لها القدرة على التصدير وبذات الجودة التي يتمتع بها حديد التسليح".

وعلى هامش المعرض ايضا عقد رئيس هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان مؤتمرا صحفيا حضرته وكالة شفق نيوز، قال فيه إن "نسبة الاستثمار الأجنبي في إقليم كوردستان تبلغ 20% ، ونحاول زيادتها الى أكثر من 50% لأننا نريد زيادة الرأس المال الأجنبي في الإقليم في مختلف المجالات".

وأضاف محمد شكري "نحاول اصدار السندات القانونية للوحدات السكنية ونحاول تخفيض سعر الخدمات في هذه المشاريع السكنية من ماء وكهرباء والخدمات الاخرى.