هذا المرض قد يصيب مليار شخص بحلول 2050

2023/08/22 | 13:16 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

توقع العلماء في دراسة جديدة أن يعاني ما يصل إلى مليار شخص في جميع أنحاء العالم من هشاشة العظام بحلول عام 2050.

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في عام 1990، كان هناك 256 مليون شخص يعانون من هشاشة العظام، وبحلول عام 2020 ارتفع هذا العدد إلى 595 مليون شخص، أي بزيادة قدرها 132 بالمئة وبحلول عام 2050، يتوقع الخبراء أن يصل هذا الرقم إلى المليار.

أعراض هشاشة العظام الأكثر شيوعا:

ألم الظهر نتيجة كسر الفقرات العظمية أو تآكلها.

قصر القامة بمرور الوقت.

انحناء الجسم.

سهولة الإصابة بكسور العظام عن المعدل المتوقع.

وقال جيمي ستاينميتز، مؤلف الدراسة: "لا يوجد علاج فعال لهشاشة العظام في الوقت الحالي، لذا من الأهمية بمكان أن نركز على استراتيجيات الوقاية والتدخل المبكر وجعل العلاجات باهظة الثمن والفعالة مثل استبدال المفاصل ميسورة التكلفة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل".

وتعتبر الركبتين والوركين أكثر المناطق عرضة للإصابة بهشاشة العظام.

بحلول عام 2050، من المتوقع أن تزيد نسبة الإصابة بهشاشة العظام بنسبة 74.9 بالمئة في الركبتين، و48.6 بالمئة في اليدين، و78.6 بالمئة في الوركين، و95.1 بالمئة في مناطق أخرى مثل المرفقين والكتفين.

وتشير التقديرات أيضا إلى أن النساء سيستمرن في مواجهة هذه الحالة أكثر من الرجال.

"سكاي نيوز عربية"