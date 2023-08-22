ورشة آسيوية لدعم محاضري كرة الصالات

2023/08/22 | 13:20 - المصدر: واع

بغداد - واعشارك المحاضر الآسيوي (هيثم عباس بعيوي) ممثلاً عن الاتحاد العراقي لكرة القدم في ورشة تطوير المحاضرين الآسيويين لكرة الصالات التي نظمها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كوالالمبور .وذكر بيان للقناة الإعلامية لاتحاد كرة القدم تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الثلاثاء أن " تنظيم الاتحاد الآسيوي للورشة يأتي بهدف دعم المحاضرين الآسيويين لكرة الصالات ".وأضاف البيان أن "من أهداف الورشة التدريبية أيضاً تطوير أسلوب التدريب في كرةِ الصالات ليكون أكثر احترافيةً إضافة الى الاهتمام بالمواهب التدريبية وتقديم الدعم لهم للوصول إلى الرؤية التي يعتمدها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والاتحادات الوطنية المنضوية فيه".