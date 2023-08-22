اليوم .. مباراتان في دوري اليد النسوي

2023/08/22 | 13:20 - المصدر: واع

بغداد – واعتجرى اليوم الثلاثاء مباراتا الدور نصف النهائي لبطولة كرة اليد للنساء التي تضيفها قاعة كركوك بمشاركة ستة أندية، حيث يلعب في الرابعة عصراً فريقا أربيل وفتاة أربيل تعقبها مباراة فتاة كركوك والطلبة.وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "نتائج الدورين الأخيرين من البطولة أسفرت عن فوز فريق شهربان على فريق الرافديـن(8 / 7) أهداف، والطلبة على فتاة أربيل(21 / 20)، كما تغلب فريق فتاة كركوك على أربيل (34 / 33 )".وأضاف أن "نتائج الدور الرابع جاءت متناغمة مع مستويات الفرق المشاركة، إذ فاز فريق فتاة أربيل على أربيل(21 / 20) والطلبة على شهربان (22 / 3) وفتاة كركوك على الرافدين (19 /5)".وأوضح: "في ختام البطولة بجولتها التمهيدية الأولى التي جرت بأسلوب الدوري من مرحلة واحدة، سيلعب أول الترتيب مع الرابع، وثانــي الترتيب مع الثالث، وقد تصدر الجدول فريق فتاة كركوك بـ(15) نقطة من (5) مباريات، يليه فريق أربيل بـ (9) نقاط ، ثم فتاة أربيل بنفس الرصيد وفريق الطلبة أيضا بذات الرصيد، وأصبح فريقا شهربان والرافدين خارج المنافسة".