اخبار العراق الان

2023/08/22 | 13:21 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني غريب أحمد، اليوم الثلاثاء (22 آب 2023)، أن تأخر ارسال تخصيصات اقليم كردستان من الموازنة لاعلاقة له بوجود مشكلة سياسية مع بغداد، بل يعود لاشكاليات فنية فقط.

وقال أحمد في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "جميع المشاكل السياسية تم حلها بين الطرفين، ولايوجد عائق سياسي أمام إرسال تخصيصات الموازنة، كون الإقليم التزم بشروط بغداد".

وأضاف أن "ماتبقى هو إشكاليات فنية على كيفية عائدات الكمارك والمنافذ الحدودية والضرائب".

وأشار إلى أنه "سيتم ارسال التخصيصات المالية لرواتب الموظفين في إقليم كردستان قبل نهاية الشهر الحالي، وهناك إجراءات فنية بسيطة وبعدها سيتم إرسال كامل المستحقات المالية".

وفي وقت سابق، قال وكيل وزير المالية الأسبق فاضل نبي إن المشكلة الكبرى بين بغداد واربيل هي في الإيرادات غير النفطية، حيث ان الإقليم يعتبر إيرادات الكمارك هي فقط سيادية و50% منها للمركز و50% للإقليم، ولكن الحكومة الاتحادية تريد السيطرة على جميع الإيرادات بما فيها الكمارك والضرائب والرسوم.