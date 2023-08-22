رئيس الجمهورية: العراقيون حريصون على إرساء ثقافة التعايش السلمي والتسامح والاحترام

2023/08/22 | 13:25 - المصدر: واع

بغداد-واعأكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، حرص العراقيين على إرساء ثقافة التعايش السلمي والتسامح والاحترام.وذكر بيان لرئاسة الجمهورية تلقته وكالة الانباء العراقية(واع)، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل اليوم في قصر بغداد، وفد الاتحاد البرلماني الدولي برئاسة رئيس لجنة حقوق الإنسان في الاتحاد سامويل كوغلاتي والوفد المرافق له وبحضور رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية أرشد الصالحي، وعضو اللجنة وحدة الجميلي".وأكد رشيد، خلال اللقاء، وفقاً للبيان "أهمية علاقات التعاون والتنسيق بين العراق ومنظمات حقوق الإنسان" ،مشيرا إلى "الجهود المبذولة في البلاد لترسيخ وتدعيم أسس البناء الديمقراطي وضمان وحماية حقوق الإنسان وحرية التعبير والرأي وتعزيز سيادة القانون والقضاء".وأوضح أن "العراقيين بكافة مكوناتهم حريصون على إرساء ثقافة التعايش السلمي والتسامح والاحترام وقبول الآخر".من جانبه، أعرب سامويل كوغلاتي عن سعادته "لزيارة العراق ولقاء رئيس الجمهورية" ،مشيدا "بدور رئيس الجمهورية في حماية حقوق الإنسان والحريات".وأكد "دعم الاتحاد للعملية السياسية في العراق والتعاون والتنسيق بين الأطراف السياسية العراقية".وقدّم كوغلاتي شرحا لرئيس الجمهورية عن عمل الاتحاد وجهوده الحثيثة في الحفاظ على حقوق الإنسان وبما يحقق السلام والاستقرار لشعوب العالم.