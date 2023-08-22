الحلبوسي ووفد أوروبي يبحثان التعاون في مجال حقوق الإنسان

2023/08/22 | 13:25 - المصدر: واع

بغداد-واعبحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، مع وفد لجنة حقوق الإنسان في الاتحاد البرلماني الدولي برئاسة سامويل كوغولاتي، التعاون في مجال حقوق الإنسان.وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن"رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، استقبل اليوم وفد لجنة حقوق الإنسان في الاتحاد البرلماني الدولي برئاسة سامويل كوغولاتي، وبحضور رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية أرشد الصالحي ونائب رئيس اللجنة وحدة الجميلي".وأضاف أنه"جرى خلال اللقاء بحث عدد من المواضيع المتعلقة بحقوق الإنسان والتشريعات ذات الصلة، وآلية التعاون بين لجنتي حقوق الإنسان في مجلس النواب والاتحاد البرلماني الدولي".وتابع أن"اللقاء ناقش أيضاً تطورات متابعة قضية عضو مجلس النواب الأسبق أحمد العلواني من قبل لجنة حقوق الإنسان في الاتحاد البرلماني الدولي".