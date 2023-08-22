زيدان يبحث مع وفد أوروبي ملف حقوق الإنسان

2023/08/22 | 13:25 - المصدر: واع

بغداد – واعاستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الثلاثاء، وفد حقوق الإنسان في الاتحاد البرلماني الدولي.وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، استقبل وفد بعثة حقوق الإنسان في الاتحاد البرلماني الدولي كلاً من رئيس اللجنة سامويل كوغلاتي، وعضو الوفد مشاهد حسين، ومسؤول حقوق الإنسان في الأمانة العامة للاتحاد البرلماني الدولي بثينة المحرزي، رفقة رئيس لجنة حقوق الإنسان أرشد الصالحي ونائب رئيس لجنة حقوق الإنسان وحدة الجميلي".وأضاف أن "القاضي زيدان بحث مع الوفد ملف حقوق الإنسان".