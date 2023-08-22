الأمن الوطني: القبض على (11) متهماً بتهريب العملة في أربيل

2023/08/22 | 13:30 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، القبض على 11 متهماً بتهريب العملة في أربيل.وذكر بيان لجهاز الأمن الوطني، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "استناداً إلى توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، واستكمالاً لسلسلة عمليات جهاز الأمن الوطني في ملاحقة مهربي العملة والمضاربين بالأسعار وبعد جهود استخبارية دقيقة وعلى ضوء اعترافات الملقى القبض عليهم سابقاً في بغداد والمتضمنة وجود مجموعة من المهربين والمضاربين بالعملة في إقليم كردستان، جرى التنسيق العالي مع حكومة الإقليم، وتم على إثره إلقاء القبض والتحقيق المشترك مع المتهمين البالغ عددهم (11) متهماً بعد استحصال الموافقات القضائية من المحاكم المختصة في بغداد وأربيل".وأضاف البيان أن "أقوالهم دونت أصولياً وأحيلوا إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفق القانون".وتابع أن "عملية الملاحقة مستمرة لحفظ الاستقرار المالي وضرب العابثين بأمنه الاقتصادي".