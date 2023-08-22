شح المياه يعصف بـ

2023/08/22 | 14:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، أن قلة المياه في نهري دجلة والفرات حرمت العراق من زراعة رز العنبر الذي يعتبر جزء من هوية العراق.

وقال مستشار الوزارة مهدي ضمد القيسي في حديث لوكالة شفق نيوز؛ ان "خلال العام الماضي حرمنا المحافظات الثلاث التي تشتهر بزراعة الشلب وهي محافظة النجف والديوانية والمثنى من زراعة الرز وذلك لعدم وجود ايرادات مائية او مياه كافية لزراعة الرز الذي يحتاج الى زراعته لغمره بالمياه وليس مثل الحنطة والشعير"، مشيرا الى ان "رز العنبر هو جزء من هوية العراق الزراعية ولذلك نقول ان هوية العراق يتمثل بالرز العنبر والنخيل والاغنام العواسي".

واضاف ان "السنة الحالية عانينا ايضا من شحة المياه وظلت الازمة المائية نفسها في ظل خزين مائي في خطر وقلة الايرادات المائية مع أمطار قليلة حيث لم يتم زراعة الرز إلا في مساحات جدا قليل وبحدود 3 الاف دونم في النجف الاشرف و 2000 دونم بالديوانية اضافة البحوث الزراعية التي فيها برنامج وطني لإكثار الرتب العليا للرز وبمساحات جدا محدودة لزراعتها".

ولفت الى انه "ان العراق ليس لديه زراعة رز تقريبا لسنتين متتاليتين لأنه كميات السنة متواضعة جدا والسبب الرئيسي هو عدم وجود مياه قادمة من تركيا لانه نهر الفرات من تركيا ودجلة ايضا من تركيا ويغدي الفرات عن طريق بحيرة الثرثار فلدينا مشكلة مياه وليس اراضي".

رز العنبر أو تمن العنبر أو الشلب هو أحد أنواع الرز، يُعد الأفضل والأكثر إنتاجاً في العراق بسبب شدة بياضه ورائحته المميزة ونسبة البروتين العالية وكبر حجم البذرة ويزرع في جنوب العراق فقط، في تربة طينية ويسقى بماء الفرات، ويبدأ موسم زراعته في شهر أيار ويستمر بالنمو لمدة ستة أشهر، حيث يكون موسم الحصاد في منتصف شهر تشرين الأول.

وادخل العراق عام 2013 صنفاً جديداً في زراعة الرز يعرف بنوع الياسمين وهي أشبه بالرز البسمتي.