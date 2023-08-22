لاول مرة في تأريخه.. رفع قدرة معبر المنذرية مع ايران الى 50 الف زائر يوميا

2023/08/22 | 14:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أعلنت هيئة المواكب الحسينية في ديالى، اليوم الثلاثاء (22 آب 2023)، رفع قدرة معبر المنذرية مع إيران الى 50 ألف زائر يوميا.

وقال رئيس هيئة المواكب الحسينية في ديالى علي احمد طاهر لـ "بغداد اليوم"، إن" جهود المعابر الحدودية مع اللجنة العليا لإدارة زيارة الاربعين برئاسة وزير الداخلية عبد الامير الشمري والتي بدأت قبل 6 أشهر من الان اثمرت عن رفع قدرة معبر المنذرية الحدودي شرق ديالى الى 50 ألف زائر يوميا".

واضاف، أن "رفع قدرة المنذرية الى هذا العدد هو الاول بتأريخه وجاء نتيجة خارطة عمل اعتمدت 3 مسارات في اتجاه واحد"، مؤكداً أن "اجمالي الاعداد المتوقع عبورها في طريقهم الى العتبات المقدسة لأداء مراسيم زيارة الاربعين".

وأشار طاهر الى أن "اللجنة العليا لإدارة زيارة الاربعين اتخذت 7 مقررات مهمة في دعم مراسيم تدفق الزوار في قاطع ديالى أبرزها اليات نقلهم والساحة الدولية لتفويجهم صوب العتبات قرب الحدود الادارية مع العاصمة بغداد بالإضافة الى نشر المواكب الحسينية قرب معبر المنذرية".

وفي وقت سابق، كشفت إدارة منفذ المنذرية الحدودي في ديالى، عن اتفاق عراقي إيراني لتنظيم دخول الزائرين الايرانيين عبر المنفذ، على مدار الساعة، خلال الزيارة الاربعينية لمدينة كربلاء.

وقال مدير منفذ المنذرية، اللواء شيركو احمد الجاف، في تصريح صحفي تابعته "بغداد اليوم"، إن "اجتماعاً عالي المستوى عقد في منفذ المنذرية بحضور وزيريّ داخلية العراق وايران ومحافظ ديالى مثنى التميمي ومحافظ كرمنشاه الايرانية للاتفاق على آليات وخطط تنظيم دخول الزائرين الايرانيين لأداء الزيارة الاربعينية الى كربلاء".

وبين الجاف أن "الاتفاق تضمن دخول الزائرين الايرانيين عبر منفذ المنذرية على مدار الساعة بدلاً من 12 ساعة كما كان معمولاً به في العام الماضي، إلى جانب اعتماد خطة امنية وخدمية مشتركة لتأمين دخول الزائرين بانسيابية".

ويدخل آلاف الزائرين سنوياً خلال شهري محرم وصفر العراق لاداء زيارة الاربعين الى مدينة كربلاء ضمن خطة امنية وخدمية بين الجانبين العراقي والإيراني عبر منفذ المنذرية 115 كم شمال شرق بعقوبة.