ولادة طفل داخل قاعة الامتحانات في بغداد

2023/08/22 | 14:16 - المصدر: العربي الجديد

أعلنت وزارة التربية العراقية، اليوم الثلاثاء، ولادة طفل داخل قاعة امتحانية في بغداد اثناء تأدية والدته لامتحانات الدور الثاني للمرحلة الثانوية التي تجري منذ أيام في بغداد.

وقال بيان لوزارة التربية العراقية: "نبارك هذه الولادة الميمونة، داعين بالصحة والسلامة للجنين ووالدته"، موجها شكره للكوادر التربوية الموجودة في قاعة الامتحان التي ساهمت في توفير الرعاية للأم ونقلها في ما بعد للمستشفى مع طفلها.

المشرف العلمي في وزارة التربية، سلام الخالدي قال لـ"العربي الجديد"، إن الوزارة قررت إعادة الامتحان للطالبة الأم بعد تعافيها تماما من الوضع"، وبين الخالدي أن الحالة تحصل لأول مرة لدينا، والأم كانت في شهرها التاسع، لكنها أصرت على الدراسة والامتحان وعدم تأجيل العام الدراسي"، واصفا الحالة بأنها يجب أن تكون ملهمة لكل أم وزوجة تعتبر أن العمر فاتها للتعلم أو العطاء".

وفي وقت سابق من هذا العام قالت وزارة التربية العراقية، إن عدد الطلاب في العراق تخطى الـ 11 مليون طالب وطالبة في عموم مدن البلاد، مؤكدة الحاجة لأكثر من 10 آلاف مدرسة جديدة لاستيعاب كامل الأعداد المتزايدة، وإنهاء الدوام المزدوج في المدارس.