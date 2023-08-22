الأمن الكردي يعتقل عصابة مخدرات من مختلف المحافظات بينهم ثلاث نساء

2023/08/22 | 14:27 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

أعلن الجهاز الأمني لحكومة إقليم كردستان، الثلاثاء، القبض على عدد من تجار ومتعاطي المخدرات.

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وقالت مديرية مكافحة المخدرات التابعة لجهاز الأمن "الاسايش" في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (22 آب 2023)، إنها "ألقت القبض على 20 مشتبهاً بتجارة وتعاطي المخدرات في السليمانية".

وأوضحت، أن "الاعتقال تم بقرار من قاضي التحقيق الأمني، والمواد التي تمت ضبطها تتكون من (الأفيون، الحشيش، الأفيون، الكريستال، الماريجوانا)".

وبينت أن "المتهمين هم من اقليم كردستان وخارجه وتتراوح اعمارهم بين 23-50 سنة ومن بينهم ثلاث نساء، وضبطت خلال الاعتقال ثلاثة مسدسات و70 مليون دينار عراقي".

وأشارت إلى أن "اعتقال المشتبه بهم تم بموجب المواد 25 و26 و30 من قانون العقوبات".