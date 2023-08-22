’روزكار’: 5 أسباب تدفع طالبان إلى خيار المواجهة العسكرية مع إيران

2023/08/22 | 14:27 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

تساءلت صحيفة "روزكار" الايرانية عن الأسباب والعوامل التي تدفع بحركة طالبان إلى التصعيد ضد طهران بعد أكثر من سنة من الهدوء النسبي في العلاقات، وقالت إن هناك 5 عوامل تجعل طالبان تستفيد من التصعيد والمواجهة العسكرية مع النظام الإيراني.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وبحسب تقرير للصحيفة ترجمه "IranIntl" وتابعه "ناس"، (22 آب 2023)، أول العوامل، هو هدف طالبان المتمثل بصرف أنظار الرأي العام الأفغاني وإشغاله بأزمة عسكرية مع دولة أخرى، مدعية أن الحركة فشلت فشلا ذريعا في إدارة الأوضاع في الداخل الأفغاني، وبالتالي فإن خيار التصعيد ضد إيران يساعد في صرف الأنظار عن هذا الملف.

ثاني العوامل التي تستفيد منها الحركة هو جذب الحلفاء الأجانب، موضحة أن إيران لديها خصوم دوليين وإقليميين، وإذا ما خاضت طالبان مواجهة ضد طهران فإنها بكل تأكيد ستحظى بدعم خصومها.

كما ستنتفع طالبان عبر "تجييش" الأطراف والتيارات الأفغانية في كتلة واحدة لمواجهة طهران، بالإضافة إلى أنها ستحصل على مشروعية دولية إذا ما لجأت إلى الخيار العسكري للضغط على الجانب الإيراني للدخول في مفاوضات معها، وهو ما يظهر طالبان بمظهر شرعي أمام إيران والمجتمع الدولي.

وأخيرا رأت الصحيفة أن وجود بعض العسكريين وقادة الحروب بين قيادات حركة طالبان يجعلهم يقومون ببعض الأعمال والتصرفات التي لا تكون بالضرورة مقبولة لدى جميع قيادات الحركة.