2023/08/22 | 14:50 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ كشف رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية زوزان كوجر اليوم الثلاثاء، نسبة خزين العراق المائي، فيما بين انه غير كافي واننا بحاجة الى مفاوضات جدية مع دول المنبع. وذكر كوجر لوكالة ايرث نيوز، ان “المفاوضات مع تركيا جيدة وحصلت زيادة في الاطلاقات المائية في نهري دجلة و الفرات لكن ليست حسب الاحتياج المطلوب […]

ظهرت المقالة الزراعة النيابية تكشف نسبة خزين العراق المائي: غير كافي وهذا ما نحتاجه أولاً على ايرث نيوز.