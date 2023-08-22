2023/08/22 | 14:50 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، حرص العراقيين على إرساء ثقافة التعايش السلمي والتسامح والاحترام. وذكر بيان لرئاسة الجمهورية تلقته وكالة ايرث نيوز، أن “رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل اليوم في قصر بغداد، وفد الاتحاد البرلماني الدولي برئاسة رئيس لجنة حقوق الإنسان في الاتحاد سامويل كوغلاتي والوفد المرافق […]

ظهرت المقالة رئيس الجمهورية يؤكد أهمية علاقات التعاون والتنسيق بين العراق ومنظمات حقوق الإنسان أولاً على ايرث نيوز.