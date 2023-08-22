2023/08/22 | 14:50 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ ما زال الكثير من الجدل يدور على خلفية تصرف لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم بعد فوز منتخب بلاده بمونديال السيدات، وتقبيله إحدى اللاعبات. وحقق منتخب إسبانيا الفوز بكأس العالم للسيدات الفوز على نظيره الإنجليزي بهدف دون رد، لتحقق سيدات إسبانيا اللقب الأول في تاريخهن، وأثناء التتويج بالميداليات بدأ الجدل بعدما قام […]

ظهرت المقالة رسالة غامضة من تيباس تهاجم قبلة رئيس الاتحاد الإسباني! أولاً على ايرث نيوز.