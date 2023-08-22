الحلبوسي يؤكد لسفراء فلسطين والجزائر وتركيا أهمية تفعيل لجان الصداقة البرلمانية

2023/08/22 | 14:55 - المصدر: واع

بغداد-واعأكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ،اليوم الثلاثاء، لسفراء فلسطين والجزائر وتركيا لدى العراق أهمية تفعيل لجان الصداقة البرلمانية.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، أن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، استقبل اليوم في لقاءات منفصلة، كلاً من السفيرِ الفلسطيني أحمد عقل، والسفيرِ الجزائري جهاد الدين بلكاس، والسفيرِ التركي علي رضا كوناي".وأضاف أن "اللقاءات بحثت العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون بين العراق وأشقائه وجيرانه في المجالات كافة وبما يخدم مصالح الشعوب، والتأكيد على أهمية تفعيل لجان الصداقة البرلمانية، وتنسيق المواقف في المحافل الدولية حيال قضايا المنطقة".وتابع أن "اللقاءات ناقشت أيضاً تطورات الأوضاع في المنطقة، وعدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك".