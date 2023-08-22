خلال 14 يوما.. العتبة الحسينية تنفق أكثر من 5 مليار دينار لعلاج المواطنين

2023/08/22 | 14:56 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كربلاء

أعلنت هيئة الصحة والتعليم الطبي التابعة للعتبة الحسينية المقدسة، اليوم الثلاثاء (22 آب 2023)، انفاق قرابة (5.5) مليار دينار عراقي لعلاج المواطنين خلال الزيارة الاربعينية.

وقالت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "بتوجيه مباشر من قبل ممثل المرجعية الدينية العليا، والمتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي وبعد اطلاق مبادرة عطاء الإمام الحسين (عليه السلام) الطبية المجانية، تم انفاق اكثر من (5,473,592,944) دينار عراقي على علاج المواطنين من كافة المحافظات".

وبينت أن "هذه المبالغ المصروفة سجلت منذ انطلاق المبادرة و لغاية اليوم الرابع عشر من المبادرة".

وتابعت أنه "تم خلال هذه الايام فقط اجراء (1,788) عملية جراحية، و (83,560) فحص طبي، كما تم استقبال (75,175) مريض ومراجع في جميع المؤسسات الطبية التابعة للهيئة، حيث تم تقديم الخدمات لهم".

وكان ممثل المرجعية الدينية العليا، والمتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي، قد أعلن يوم الخميس 3 آب/ أغسطس 2023، عن إطلاق مبادرة (عطاء الحسين- عليه السلام-) التي تشمل مؤسسات العتبة الحسينية الصحية، حيث تقدم الخدمات الطبية مجانا لجميع المرضى من 20 محرم الحرام ولغاية نهاية شهر صفر 1445هـ.