مصر ترصد أول حالتي إصابة بمتحور كورونا الجديد

2023/08/22 | 15:01 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

أعلنت مصر، الثلاثاء، رصد حالتي إصابة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا المعروف باسم "EG 5.2"، الذي ظهر مؤخرا في عدد من دول العالم.

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وكشفت وزارة الصحة في مصر أن نتائج التحاليل من مراكز ترصد حالات الأمراض الشبيهة بالإنفلونزا والأمراض التنفسية الحادة والالتهاب الرئوي، تؤكد إيجابية حالتين لفيروس كورونا من سلالة المتحور "أوميكرون EG 5.2".

وأوضحت الوزارة أن الأعراض الإكلينيكية التي ظهرت على المريضين خفيفة، مشيرة إلى أنهما يتماثلان للشفاء.

وأكدت "أن أعراض الإصابة بالمتحور EG 5.2 بسيطة، ولا توجد توصيات طبية باتخاذ أي إجراءات إضافية".

وأضافت أن "التوصيات الطبية مازالت هي التطعيم بالجرعات المعززة، خاصة للفئات الأكثر تأثرا بالمرض مثل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأمراض التي تؤثر على استجابة الجهاز المناعي للجسم، والتطهير المستمر للأيدي والأسطح، واستخدام الكمامات في الأماكن المزدحمة أو سيئة التهوية، وللمصابين بأعراض تنفسية تجنب الاختلاط بغير المصابين، والتغذية الجيدة".

وزارة الصحة والسكان، نتائج التحاليل من مراكز ترصد حالات الأمراض الشبيهة بالأنفلونزا والأمراض التنفسية الحادة والإلتهاب الرئوي تؤكد إيجابية حالتين لفيروس كوفيد-19 من سلالة المتحور أوميكرون EG-5.2 والأعراض الإكلينيكية التي ظهرت عليهم هي أعراض خفيفة ويتماثلون للشفاء. pic.twitter.com/YSaBCn2qFC — وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) August 22, 2023

وينتمي المتحور الجديد لسلالة "إكس بي بي" المتحدرة من متحور "أوميكرون"، الذي لا يزال يحتل الصدارة لأكثر سلالات فيروس كورونا انتشارا في العالم.

وتؤكد الصحة العالمية أن المعطيات المتوفرة "لا تشير إلى أن السلالة الجديدة تشكل خطرا على الصحة العامة أكبر من السلالات الأخرى المنتشرة حاليا، المتحورة من أوميكرون".

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 17 في المئة من الإصابات بكوفيد، التي رصدت في العالم منتصف يوليو، تعود إلى المتحورة "إي-جي.5".

ولدى "آيريس" متحور خاص به يُعرف باسم "إي جي.5"، وهو سريع الانتشار أيضا، وفقا لخبراء في مجال الصحة الفيروسية.

وأكدت وزارة الصحة المصرية أن أعراض الإصابة بالمتحور الجديد "بسيطة"، حيث لم توصِ باتخاذ إجراءات جديدة.

وذكرت أن التوصيات الطبية "ما زالت هي التطعيم بالجرعات المعززة، خاصة للفئات الأكثر تأثرا بالمرض ككبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، والأمراض التي تؤثر على استجابة الجهاز المناعي للجسم".

وكانت الكويت أول دولة عربية تعلن رصد المتحور الجديد من فيروس كورونا المستجد، غير أن سلطات الصحة في الدولة الخليجية قللت من خطورته.